Tanker met stookolie vastgelopen boven Duits Waddeneiland

Rijkswaterstaat houdt de situatie met een tanker scherp in de gaten die voor het Duitse Waddeneiland Langeoog is vastgelopen. Volgens Duitse media is het vrachtschip 'Glory Amsterdam' zondagavond vastgelopen in de Duitse Bocht net boven Langeoog. Dat kwam door het stormachtige weer op de Noordzee. Maandagavond half acht gaat men bij hoog water proberen om het 225 meter lange schip weer los te krijgen. De 22 mensen aan boord van het schip raakten niet gewond. Omdat het schip 1.800 ton stookolie aan boord heeft, is Rijkswaterstaat alert om in actie te komen. "We hebben meerdere scenario's doorgesproken die kunnen gebeuren met dit schip," zegt woordvoerder Tim Nouwens van Rijkswaterstaat.

Een vliegtuig van de autoriteiten in Cuxhaven heeft in de buurt van het schip gevlogen om te controleren of het schip ook olie lekt. Dat is tot nu toe niet aan de orde zo meldt het Duitse Welt N24. "Er zijn onderling internationale afspraken die bij een situatie als deze toegepast kunnen worden. We kunnen onze Duitse collega's op ieder moment bijstaan."