Auke Rauwerda sluit eind dit jaar legendarische winkel

Een verhuizing van een jaar heeft de winkel van Auke Rauwerda in Leeuwarden gepland. Het gaat om de winkel aan de Westerplantage in het centrum van de stad die eind dit jaar sluit. Reden is het steeds minder bereikbaar worden van de winkel op die plek. Na ruim tachtig jaar komt er dan een einde aan de winkel van Auke Rauwerda in de binnenstad.

De winkelvoorraad, variërend van schroefjes en moertjes tot olielampen en wasrekken, wordt overgebracht naar het al bestaande filiaal aan de Celsiusweg in Leeuwarden. Voor de verhuizing is een jaar uitgetrokken, omdat de winkel van boven tot onder vol met gereedschap staat.