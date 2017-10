Drankrijdster rijdt Leeuwarder aan bij stoplicht

Een drankrijdster (68) uit Leeuwarden trapte zondagmiddag bij de stoplichten van de Groningerstraatweg en de Anne Vondelingweg te laat op de rem. Zij botste hierdoor van achteren op de auto van een 42-jarige Leeuwarder. De politie liet de vrouw blazen en stelde vast dat ze te veel drank op had. De vrouw kreeg een rijverbod van vijf uur en een proces-verbaal.



Een 17-jarige jongedame werd even later op de Tijsmawei betrapt op het rijden in een auto. Het meisje kon - uiteraard - geen rij bewijs laten zien. Ook zij kreeg een proces-verbaal.