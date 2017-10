Restaurant De Heeren van Harinxma in Beetsterzwaag is met de 40ste plek de hoogste Friese notering in de ranglijst Lekker 2018, de top 100 van beste restaurants. Het restaurant is onderdeel van hotel Lauswolt en steeg in vergelijking met 2017 een plek op de lijst. Restaurant Elevé in het WTC-hotel in Leeuwarden ging van plek 59 naar 53. 't Havenmantsje in Harlingen daalde van de 70ste plek naar nummer 76.

De Librije in Zwolle nam de koppositie van de lijst over van Inter Scaldes in Kruiningen.