De politie Leeuwarden heeft zondagavond twee inbrekers aangehouden. Het gaat om een 31-jarige vrouw en een 57-jarige man uit de stad. Ze werden betrapt bij een inbraak in een bedrijf aan de James Wattstraat. De politie was gewaarschuwd door het alarm.

Er is zondagnacht ook ingebroken bij een woning aan de Bercystraat. Daarbij zijn een laptop en een horloge buit gemaakt. Een inbraak in een woning aan de P.C. Hooftstraat in Leeuwarden mislukte omdat de bewoonster de inbreker op heterdaad betrapte.