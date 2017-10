"Compenseer ondernemers in krimpgebied voor hogere btw"

Ondernemers in krimpregio's moeten gecompenseerd worden voor de aanstaande btw-verhoging van 6 naar 9 procent. Dat bepleit werkgeversorganisatie VNO/NCW. Ook ondernemers in middelgrote gemeentes met veel leegstand in stadscentra moeten ontzien worden. VNO/NCW-voorzitter Hans de Boer pleit voor een pot van 200 miljoen euro voor het aanpakken van regionale knelpunten. Met dat geld kunnen gemeenten en ondernemers gezamenlijk hun stadscentrum of gebied weer 'onderscheidend en aantrekkelijker' maken.



De Boer denkt dat het goed mogelijk is om zo krimp en leegstand te bestrijden. Details over zijn voorstel wil De Boer nog niet geven. Hij wil het geld in ieder geval 'slim en gericht' inzetten voor 'de beste plannen'. Krimpgebieden, steden en ondernemers moeten die plannen zelf maken. VNO/NCW denkt dat zo grotere investeringen kunnen worden uitgelokt. "Door binnen- en buitenlandse toeristen aan te trekkken ontlasten we de overvolle steden en creëren we ekstra omzet in de kleinere steden en krimpgebieden", aldus De Boer.