Garagehouder schenkt motor aan Argentijnse familie Zapp

De Argentijnse familie Zapp, die al 17 jaar lang de hele wereld over reist met een auto van het merk Graham Paige uit 1928, kan weer verder met dank aan garagehouder Jan Cats uit Witmarsum. De historische auto van het stel heeft een scheur in de motor. Ze kwamen op de Classic Carbeurs, die het afgelopen weekend in het WTC Expo in Leeuwarden was, in contact met Cats.

Tot hun grote verbazing heeft Cats dezelfde motor als die in hun auto zit. Cats heeft de motor, die nu nog in de Old Car Factory in Pingjum staat, gratis aangeboden. ''Ik hoefde er alleen maar hun boek en een foto van de familie voor'', zegt Cats. Hij kreeg de bijzondere motor bijna twee jaar geleden in zijn bezit via een ruil. De motor reist binnenkort de familie Zapp achterna naar Spanje en zal daar dan in de auto worden geplaatst.