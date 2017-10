Gertjan Verbeek neemt Jan de Jong mee naar FC Twente

Gertjan Verbeek tekent bij FC Twente een contract tot en met de zomer van 2019. De overgang van de Jubbegaster naar de club in Enschede is daarmee definitief. Verbeek neemt Jan de Jonge mee als assistent-trainer. Bij Twente is Verbeek de opvolger van René Hake. Die werd ontslagen vanwege teleurstellende resultaten. Verbeek werd zelf in de voorbereidingen op dit seizoen ontslagen bij de Duitse club VfL Bochum, waar hij 2,5 jier werkte. Verbeek was eerder trainer bij Heracles, SC Heerenveen, Feyenoord, AZ en Nürnberg. "Iedereen weet dat ik een emotionele binding heb met FC Twenten", zegt Verbeek. "Ik ben op 500 meter van het Diekman opgegroeid. Bij wedstrijden van FC Twente in de jaren '70 en '80 ben ik wel eens met mijn vriendjes onder het hek door gekropen om gratis wedstrijden te bekijken."



Verbeek moet bij zijn nieuwe werkgever vol aan de bak. "FC Twente heeft een geweldige uitdaging. De club moet na verloop van tijd weer gaan concurreren met clubs als Vitesse, AZ en FC Utrecht." Direkteur Jan van Halst heeft veel vertrouwen in de nieuwe oefenmeester. "Hij heeft aangetoond dat hij spelers beter kan maken. Daarbij eist hij veel van zijn spelers, staf, omgeving en van zichzelf. Dat geldt ook voor Jan de Jonge. Hun werkwijze past binnen het topsportklimaat dat we nastreven. Verbeek heeft ook ervaring met het werken onder moeilijke omstandigheden.''