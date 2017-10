VVD Leeuwarden wil 'AutoMaatje' introduceren

De Leeuwarder fractie van de VVD wil in de stad het zogenaamde 'AutoMaatje' introduceren. Dit is een service waarbij vrijwilligers hun minder mobiele plaatsgenoten vervoeren tegen een kleine onkostenvergoeding. De service AutoMaatje is opgezet door de ANWB. De bedoeling is om oudere en minder mobiele mensen zo lang mogelijk deel te laten nemen aan de maatschappij.

In sommige steden, zoals in Lelystad en Helmond, wordt er al gebruik gemaakt van de service. De VVD wil van het college van b. en w. van Leeuwarden weten of het AutoMaatje in de gemeente geïntroduceerd kan worden.