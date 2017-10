Streppel: "Vasthouden aan goede spel in eerste helft"

Ondanks het 2-1 verlies van SC Heerenveen tegen AZ van zondag, zag trainer Jurgen Streppel dat zijn ploeg het beter deed dan in de voorgaande wedstrijden. "Vandaag heb ik een elftal gezien dat wilde vechten, dat wilde voetballen. Ik heb veel dingen gezien die me tevreden stemmen. We verliezen door een aantal cruciale fouten. Dat doet pijn, maar die horen helaas bij het voetbal."

Streppel vindt het verlies onverdiend. "Ik denk dat wij de eerste helft beter zijn en AZ de tweede helft. Dan was 1-1 meer gerechtigd geweest dan de 1-2." Het verlies is de vierde op rij in de competitie en het vijfde in totaal als de nederlaag in de beker tegen Willem II wordt meegerekend.

"Geweldig voor mij als Fries"

Voor basisdebutant Michel Vlap uit Sneek begon de wedstrijd als een droom. Hij scoorde in de 22e minuut de 1-0 voor Heerenveen. "Ik zit nu veertien jaar bij de club. Het moment dat ik het veld op kom en het Fries volkslied hoor, dat is geweldig voor mij als Fries!" Dat hij ook nog scoorde maakte zijn basisdebuut helemaal speciaal. "Dat ik mag scoren in dit stadion is fantastisch. Het was volgens mij een mooie goal", glimlacht Vlap.

Toch overheerst na afloop van de wedstrijd een ontevreden gevoel bij hem: "Ik denk dat we de eerste helft goed speelden. Dat we in de tweede helft twee goals tegen krijgen, daar baal ik echt van."