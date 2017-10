IJshockeyers UNIS Flyers winnen van Amsterdam

De UNIS Flyers uit Heerenveen hebben zondagavond de uitwedstrijd in de BeNe-League tegen de Amsterdam Tigers gewonnen. Het werd 4-2 voor de ploeg van coach Mike Nason na de periodestanden 0-1, 2-2, 0-1.

Ronald Wurm zette de Flyers na tien minuten spelen op voorsprong. In de tweede periode kwam Amsterdam op een 2-1 voorsprong door goals van Tobias Kathan en Chris Louwers. Adam Bezak maakte meteen daarna de gelijkmaker voor de Flyers en ook de 2-3, zodat de Flyers met een voorsprong de derde periode ingingen. In die laatste periode was het opnieuw Bezak die scoorde, zodat de Flyers met 4-2 winst in de bus terug naar Heerenveen stapten.