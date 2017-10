Otterbeschermers mogelijk naar de rechter

Het aantal otters neemt toe. Natuurbeschermers zijn er blij mee, maar het levert wel veel problemen op. Want meer otters betekent dat er nieuwe gebeiden gezocht en gevonden worden om in te leven. En reizende otters zijn erg kwetsbaar in het verkeer; dit jaar zijn er in ieder geval al achttien doodgereden.

Juist nu alle bekende knelpunten waar zoiets gebeurt zo goed als aangepakt zijn, komen er weer nieuwe knelpunten bij. En daar moet wat aan worden gedaan, vindt Addy de Jongh van de stichting Otterstation Nederland. Mocht dat niet gebeuren dan is hij bereid om naar de rechter te stappen. Dat heeft de stichting al eerder gedaan en met succes.