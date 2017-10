Katholieke gemeenschap Sneek viert feest

Met een feestelijke dienst is zondag in Sneek gestart met de viering van twee jubilea; de kerk is 145 jaar geleden ingewijd en datzelfde geldt ook voor de begraafplaats, maar dat is 125 geleden gebeurt. De kerk was mooi versierd en zat bomvol. Pastoor Peter van der Weide vertelde hoe zo'n inwijding 145 jaar geleden verliep. Het gebeurde niet heel regelmatig dat een bisschop naar Fryslân kwam, dus werden er naast de Sint Martinuskerk nog meer Friese kerken ingewijd.

In de middag was er een lezing met muziek op de begraafplaats aan de Leeuwarderweg. Er is ook een boek overhandigd over de historie van de begraafplaats.