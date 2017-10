Verlies voor Sneek Wit Zwart, winst VV Heerenveen

Sneek Wit Zwart heeft zondagmiddag in de hoofdklasse A van het zondagvoetbal verloren van Alphense Boys. De gasten wonnen met 1-0 in Sneek. SWZ kwam na ruim een half uur op achterstand door een goal van Thijs Hoogenboom en dat was ook de ruststand. In de tweede helft moest de thuisploeg met tien man verder na een tweede gele kaart voor Harvey de Boer. Er werd in de tweede helft niet meer gescoord.

VV Heerenveen won de uitwedstrijd bij Jong Achilles '29. In Groesbeek werd het 3-1 voor de ploeg uit Heerenveen. Achilles kwam in de eerste helft op 1-0, maar Heerenveen maakt in de tweede helft drie goals en nam zo drie punten mee terug naar Fryslân. Bij Achilles kregen maar liefst drie spelers een rode kaart.