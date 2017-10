Bij een ongeluk op de Skulenboargerwei in Eastermar is zondagmiddag een persoon gewond geraakt. De auto van het slachtoffer sloeg over de kop na een aanrijding met een andere auto. De brandweer en ambulance zijn uitgereden om hulp te verlenen en de gewonde persoon is meegenomen naar het ziekenhuis. De weg is afgesloten voor verkeer.