Benefietconcert: Help zoekt Stijn (13) aan een hulphond

In Marrum wordt vrijdag een benefietconcert gehouden voor de zieke Stijn Douma. Stijn is dertien jaar en heeft ernstige schade aan de hersens. Daardoor krijgt hij regelmatig zware epileptische aanvallen. In september is de inzamelactie voor een hulphond voor Stijn gestart. Met zo'n hulphond wordt het leven van Stijn en zijn familie aangenamer, omdat er dan niet 24 uur per dag iemand bij hem hoeft te zijn, zoals dat nu wel het geval is. Een hulphond voelt een halfuur van tevoren dat Stijn een aanval krijgt. Hij kan ervoor zorgen dat Stijn in veiligheid wordt gebracht.

Medische misser

Stijn was zeven jaar en gezond, toen hij op de camping door een mug werd gestoken. Als gevolg daarvan heeft hij een levensbedreigende virusinfectie opgelopen. De schade aan zijn hersenen is daarna door een medische misser ontstaan.

Benefiet

Myrthe, de oudere zus van Stijn, heeft met een groep vrienden het benefietconcert georganiseerd. Hun vader en moeder wisten van niets. Aankomende vrijdag 3 november vanaf negen uur in de avond spelen WadLeuk! en Freeway in het dorpshuis van Marrum. Kaartjes kosten 5 euro en kunnen bij de deur worden gekocht. Een deel van dat geld zal worden gebruikt voor de hulphond voor Stijn.