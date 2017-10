"Catalanen niet eensgezind over onafhankelijkheid"

Duizenden mensen in Barcelona zijn zondag de straat opgegaan, omdat ze bij Spanje willen blijven. De Catalanen zijn verdeeld over de toekomst. Lang niet iedereen is voor de onafhankelijkheid. Dat merkt ook Omrop Fryslân-verslaggever Onno Falkena die in de Catalaanse hoofdstad is.

Toekomst onduidelijk

"Als je met mensen praat, merk je dat er eigenlijk drie groepen zijn: de mensen die voor onafhankelijkheid zijn, de mensen die tegen de onafhankelijkheid zijn en er zijn ook veel mensen die een afwachtende houding aannemen. Het is ook absoluut niet duidelijk hoe het nu verder zal gaan. Puigdemont weet dat premier Rajoy vice-premier Soraya Sáenz de Santamaria heeft aangesteld om zijn taken over te nemen, maar hij zegt dat dat helemaal niet kan, omdat Catalonië onafhankelijk is en niets meer met Madrid te maken heeft."

Wereldgeschiedenis

Hoe het zal aflopen, is volledig onduidelijk, maar dat Onno historische dagen heeft meegemaakt in Barcelona is wel zeker. "Hier is wereldgeschiedenis geschreven", zo zei onze verslaggever in het radioprogramma Buro de Vries. "het was een kippenvelmoment" zegt hij, als hem gevraagd wordt naar de onafhankelijkheidsverklaring van Catalonië op vrijdag 27 oktober. Falkena was in Barcelona toen het Catalaanse parlement zich vrijdag uitsprak voor de afscheiding van Spanje. "Mensen liepen met tranen in de ogen, waren zo ontzettend blij".