Vijfde verlies op rij voor SC Heerenveen

Sportclub Heerenveen heeft voor de vijfde keer op rij een wedstrijd verloren, het bekerverlies tegen Willem II meegerekend. De ploeg van trainer Jurgen Streppel ging zondagmiddag in het Abe Lenstra Stadion met 2-1 onderuit tegen AZ Alkmaar.

Droom voor basisdebutant Vlap

Uitgerekend de man uit Sneek Michel Vlap, die voor het eerst in zijn carrière in de basis stond bij Heerenveen, opende na twintig minuten spelen de score voor de thuisploeg. Na een combinatie met Martin Ødegaard schoot Vlap raak. AZ kreeg vlak voor rust een enorme kans op de gelijkmaker, maar Alireza Jahanbakhsh miste. En zo bleef de 1-0 ook de ruststand.

Guus Til

AZ begon sterk aan de tweede helft en kreeg in korte tijd een aantal grote kansen. De bal wilde er echter niet in. In de 72e minuut was het dan toch raak voor AZ. Guus Til kon de bal vrij inschieten na een voorzet van Jonas Svensson.

In de spannende slotfase, waarin beide ploegen op zoek waren naar de winnende treffer, gaf Jahanbakhsh de bal voor en Til scoorde opnieuw voor AZ: 1-2. Heerenveen zette nog een slotoffensief op in, maar kreeg de bal er niet meer in.

Door het verlies zakt SC Heerenveen naar de negende plaats in de eredivisie met 14 punten.