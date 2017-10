Ter Mors de beste op de 1000 meter, voor Leenstra en Wüst

Jorien ter Mors is voor de derde keer op rij Nederlands kampioen geworden op de 1000 meter. In ijsstadion Thialf won ze in de laatste rit van viervoudig kampioen Marrit Leenstra, die tweede werd. De winnende tijd was 1.15.94, Leenstra reed 1.16.18. Ireen Wüst werd net als de afgelopen twee jaar derde met 1.16.50.

Het podium is de laatste drie edities niet veranderd: Ter Mors, Leenstra en Wüst. Voor Jorien ter Mors was het haar derde goud van het toernooi. Eerder won ze de 500 en 1500 meter.

Sanne van der Schaar uit Harlingen werd zesde met een persoonlijk record van 1.16.94.