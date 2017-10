Tennisser Sander Arends wint Challenger in Brest

Tennisser Sander Arends uit Leeuwarden heeft de finale van het Challengertoernooi in het Franse Brest gewonnen. In de finale was hij samen met zijn Kroatische partner Antonio Sancic te sterk voor het duo Sharan/Clayton. Het werd 6-4 en 7-5.

In de eerste game van set een pakten Arends en Sancic direct een break. Dat was genoeg om de set vervolgens te winnen. In de tweede set kwam het Fries/Kroatische duo terug van een 2-5 achterstand. Op 6-5 kon Arends daarna de wedstrijd uitserveren.

Arends won vorig jaar ook al het toernooi in Brest. Hij pakt 110 punten voor de wereldranglijst. Daarop staat hij nu op de 119e plaats. Volgende week speelt hij met de Tsjech Roman Jebavy een toernooi in het Duitse Eckental.