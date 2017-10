Antoinette de Jong pakt weer goud, Kleibeuker tweede op 5000

Antoinette de Jong (22) heeft haar tweede gouden medaille op het NK afstanden in Thialf te pakken. Na de winst op de 3000 meter op vrijdagavond pakte ze nu de eerste plaats op de 5000 meter in een zeer spannende laatste rit tegen Carien Kleibeuker (39). Kleibeuker, de kampioen van de laatste drie jaar en in 2014 goed voor Olympisch brons, leek opnieuw te winnen, maar in de laatste twee rondjes maakte Antoinette de Jong het verschil: 6.59.65 om 7.00.38. Carijn Achtereekte werd derde in 7.00.86.