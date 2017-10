Onbekende kleine vlindersoort ontdekt in Fryslân

Op veel plaatsen in Fryslân, Groningen en Drenthe is een nieuwe soort minimicrovlinder aangetroffen. Met name in het Lauwersmeergebied komt de soort veelvuldig voor. Dat meldt naturetoday.com. De kleine vlindersoort werd eerder deze maand gezien in Gieterveen in de provincie Drenthe, waarna een zoektocht op gang kwam naar meer exemplaren. Daaruit bleek dat het vlindertje op heel veel andere plekken voorkwam. Deskundigen spreken van een verrassende vondst.



Waarschijnlijk is het minivlindertje op eigen kracht naar Noord-Nederland getrokken, mogelijk vanuit Duitsland. Het heeft nog geen Nederlandse naam. Voorgesteld is om het vlindertje 'smalle wilgenmineermot' te noemen. De soort is vooral bekend in Zuid- en Midden-Europa, maar hij komt ook voor in Azië.