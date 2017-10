Claudy Jongstra opent LF2018-project in Groningen

De beroemde kunstenares Claudy Jongstra opent woensdag in Groningen haar 'Waste No Waste' project. 's Morgens stapt ze in Leeuwarden in de trein met burgemeester Crone van Leeuwarden en directeur Tjeerd van Bekkum van Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad (LF2018). Daarvoor heeft Jongstra een treincoupé aangekleed. Samen openen ze de Waste-No-Waste-Shelter in Groningen. Dat is een werkplek waar mensen tien dagen lang terecht kunnen voor bijvoorbeeld shops met textiel. Ook zijn er lezingen en bijeenkomsten met bedrijven zoals Omrin en Philips. Verder wordt er gekookt met groente- en fruitafval.

Op het festival wordt ook gewerkt aan een kunstwerk. Dat zal daarna over de hele wereld reizen.