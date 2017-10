Stormschade in Fryslân

Door de stormachtige wind is zondag in de vroege ochtend noordwestelijk van Vlieland een vrachtschip in moeilijkheden gekomen. Daarbij raakte een bemanningslid ernstig gewond, Hij is met een helikopter van boord gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Ook heeft het vrachtschip een container verloren.

Er kwamen zondagmorgen vroeg meerdere melding binnen van stormschade, uit Waskemeer, Wijnjewoude, Hoornsterzwaag en Leeuwarden. Op de Groningerstraatqweg richting Hurdegaryp dreigde een scheefgewaaide boom op het wegdek te vallen. De politie heeft de weg afgezet, om de brandweer de gelegenheid te geven de boom om te zagen en weg te halen.

Merk

De Gordykster Merk gaat zondag niet door. Vanwege de harde wind vindt de organisatie het onverantwoord om de kraampjes bij de gracht op te bouwen. De koopzondag en de kermis gaan wel door.