Schepen in moeilijkheden op de Noordzee

Op de Noordzee zijn zondag twee schepen in problemen gekomen door de harde wind. Een opvarende van een containerschip raakte zwaargewond door een ongeluk aan boord. Het schip voer op dat moment noordwestelijk van Vlieland. Het is niet bekend wat er precies is gebeurd. Het schip verloor ook een container. Het gewonde bemanningslid is met de helikopter naar het AMC in Amsterdam overgebracht.

Ten noorden van Terschelling kwam ook een schip in moeilijkheden. Er was een hoge golf tegen het schip aan gekomen, waardoor het schip flinke schade opliep. De ramen van de brug zijn stuk geslagen door de watermassa en het roer is defect. De Kustwacht heeft een schip en een helikopter naar het schip gestuurd om de vier opvarenden te helpen. De KNRM is ook met meerdere reddingsboten ter plekke.

UPDATE: Het schip de Drifa is aan een ander schip vastgemaakt en zal zo naar de haven worden gesleept.