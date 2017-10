Brassband De Wâldsang Nederlands kampioen

De Wâldsang uit Buitenpost is zaterdag op de Nederlandse brassbandkampioenschappen in Utrecht kampioen geworden in de hoogste divisie. Onder leiding van Rieks van der Velde behaalde de band maar liefst 97 van de 100 punten voor hun vertolking van Handel in the Band van de componist Kenneth Downie. De laatste keer dat De Wâldsang Nederlands kampioen werd, was in 2009. Door de overwinning van zaterdag mogen ze volgend jaar mei naar de Europese kampioenschappen, die dan, net als het NK, ook in Utrecht zullen worden gehouden.

Derde werd De Bazuin A uit Oentsjerk. Onder leiding van dirigent Klaas van der Woude kwamen zij uit op 95 punten. Soli Brass uit Leeuwaden met dirigent Anne van der Berg werd vijfde.

De Spiijkerpakkenband uit Gorredijk, die voor de eerste keer op het NK op het hoogste niveau uitkwam, behaalde 84 van de 100 punten.