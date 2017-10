Veel nieuwe informatie over Hells Angels

Twee arrestaties, vier auto's in beslag genomen en vooral veel nieuwe informatie over leden van de Hells Angels in binnen- en buitenland. Dat is het resultaat van de grote politiecontrole van zaterdag bij het clubhuis van de Hells Angels in Harlingen. Daar werden bovendien meerdere boetes uitgedeeld voor verkeersovertredingen. De politie heeft de hele actie vastgelegd op camera.



Aanleiding voor de politiecontrole was het 25-jarig jubileumfeest van de afdeling North Coast van de Hells Angels in het Harlinger clubhuis. Daar kwamen honderden leden uit binnen- en buitenland op af. Aan de actie deden tientallen agenten mee, ook uit Duitsland. De douane, de Belastingdienst en de Marechaussee waren er ook bij. Ze controleerden op openstaande gevangenisstraffen, boetes en belastingschulden en op wapenbezit. Er is een nog onbekend bedrag aan openstaande belastingschulden geïnd. Een van de mensen die werd gearresteerd, is de Sergeant at Arms van het Chapter Harlingen. Dat is degene die de orde bewaakt binnen de motorclub.