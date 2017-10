Aggie Walsma uit Bolsward is zaterdagavond derde geworden bij de tweede KPN Marathon Cup van het seizoen in de Elfstedenhal in Leeuwarden. De winst ging naar Francesca Lollobrigida. Janneke Ensing werd tweede.

Evert Hoolwerf won de wedstrijd bij de mannen. Afgelopen week was hij ook al de snelste in Amsterdam. In de Elfstedenhal was Hoolwerf sterker dan Crispijn Ariëns uit Wolvega en Leander van der Geest uit Warmond.