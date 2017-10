Verlies voor ijshockeyers UNIS Flyers tegen Den Haag

De UNIS Flyers hebben zaterdagavond de competitiewedstrijd tegen Hijs Hokij Den Haag verloren. In het Thialfstadion werd het 3-2 voor Den Haag, na de periodestanden 1-0, 1-1 en 0-2.

Adam Bezak opende in de eerste periode de score voor de thuisploeg. In de tweede periode kwamen de Flyers op 2-0 door een goal van Tony Demelinne. Joey Oosterveld maakte direct daarna de aansluitingstreffer voor Den Haag. In de derde periode scoorde Maurice van der Schuit de 2-2 voor Den Haag. Yan Turcotte werd aan het eind van de wedstrijd gehinderd door een lid van de arbitrage, waarna Den Haag kon uitbreken en de 3-2 scoorde.

De Flyers spelen zondag tegen Amsterdam.