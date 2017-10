De volleybalvrouwen van VC Sneek hebben zaterdagavond de competitiewedstrijd in en tegen Weert gewonnen. Koploper Sneek kreeg hekkensluiter Weert in vijf sets op de knieën: 24-26, 23-25, 25-21, 27-25 en 6-15. De ploeg van trainster Petra Groenland blijft door de overwinning bovenaan staan in de eredivisie.