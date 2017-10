Dijkhuizen: ''Chronisch gebrek aan scorend vermogen''

''Er zit een stukje onzekerheid in de ploeg. Ook hebben we een chronisch gebrek aan scorend vermogen.'' Dat was de reactie van Cambuur-trainer Marinus Dijkhuizen na afloop van het duel tegen Jong PSV. In het eigen Cambuurstadion verloren de Liwwadders met 1-0 van de Eindhovenaren. ''Dit hebben we helaas al vaker meegemaakt dit seizoen'', volgens Dijkhuizen. "'Het is ook een mentaal ding, dit komt in de ploeg. We hadden het gevoel dat het vandaag ging gebeuren, maar dan lukt het toch niet. Dat is zuur.''

Ook spelers Bryan Smeets en Matthew Steenvoorden waren na de nederlaag erg teleurgesteld. ''Ik had echt het gevoel dat we gingen winnen'', zegt Smeets. ''Vooral na de bekeroverwinning op FC Den Bosch. Hier baal ik enorm van. We hadden een plan, gaven ook weinig weg, maar het ging gewoon niet.'' Verdediger Steenvoorden legt het probleem uit waar de Liwwadders mee zitten: ''We kunnen moeilijk druk zetten en druk geven. Toch gaven we vandaag weinig weg, maar dan komt het tegendoelpunt. Daarna is het het verstand op nul zetten en alles geven. Helaas lukte dat vandaag niet, de doelpunten vallen maar niet.