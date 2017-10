Merijn Bouma uit Heerenveen fietst iedere dag met groepen toeristen door de hoofdstad van Catalonië, Barcelona. Het seizoen is nu voorbij. Hij is dan ook blij dat de onrust over de onafhankelijkheid van de regio nu is uitgebroken en niet in het midden van het seizoen. Toch valt het volgens hem met de onveiligheid in de stad wel mee.