Brassband Excelsior Ferwert winnaar tweede divisie NBK

Brassband Excelsior Ferwert, onder leiding van Herman Sibma, is bij de NBK kampioen geworden in de tweede divisie. De Nederlandse Brassband Kampioenschappen (NBK) worden dit weekeinde in Utrecht gehouden. De twee andere Friese bands in de tweede divisie, Gloria Deï uit Gerkesklooster en De Lofklank uit Ureterp, kwamen niet verder dan de vijfde en zevende plaats.

Zaterdagavond wordt er nog gestreden om de prijzen in de kampioensfase. Van de tien deelnemers in deze klasse komen er maar liefst vier uit Fryslân.