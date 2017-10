Dai Dai Ntab wederom de beste op de 500 meter

Dai Dai Ntab was net als afgelopen jaar de beste sprinter op het NK Afstanden in Thialf. Met 34.67, een kampioenschapsrecord, won hij de 500 meter. Ronald Mulder werd met 34.69 net als afgelopen jaar tweede. De derde plaats was voor de wereldkampioen sprint Kai Verbij in 34.95. Hein Otterspeer werd vierde en Jan Smeekens vijfde. Deze vijf sprinters rijden de eerste vier wereldbekerwedstrijden. Jesper Hospes werd achtste in 35.52 en Sjoerd de Vries elfde in 35.65.