Harkemase Boys thuis te sterk voor Jong FC Volendam

In de derde divisie van het zaterdagvoetbal heeft Harkemase Boys gewonnen van Jong FC Volendam. Op eigen veld werd het 2-1 voor de ploeg van trainer Henk Herder. Jesse Renken en Yannick Kaluzi scoorden voor Harkema.

Volendam kwam in Harkema na een kwartier spelen op voorsprong door een doelpunt van Hilterman. Harkemase Boys kwam in de eerste helft nog op gelijke hoogte door een penalty, die werd ingeschoten door Jesse Renken. Stan Veerman van Volendam beging een overtreding op Tom Boezerooy, waarna de scheidsrechter de penalty toekende. Vlak voor rust kreeg Volendam een grote kans om weer op voorsprong te komen, maar de bal eindigde op de lat en zo gingen beide ploegen met 1-1 de rust in. Yannick Kaluzi maakte vlak voor tijd de winnende treffer voor Harkema na een voorzet van Jens Jurn Streutker.

Door de winst staat Harkemase Boys nu op de zevende plaats van de derde divisie met 16 punten.