Basisdebuut voor Michel Vlap bij SC Heerenveen

Michel Vlap begint zondag tegen AZ voor het eerst in de basis. Hij speelt in plaats van Marco Rojas. Trainer Jurgen Streppel verandert echter meer. Ook Lucas Woudenberg is zijn basisplaats kwijt. Hij speelde de laatste wedstrijden al minder en maakte tegen Willem II afgelopen woensdag een cruciale fout, waardoor Heerenveen uit de beker ligt. De plaats op de linksback wordt nu ingenomen door Kik Pierie. Daardoor is er een basisplaats voor Nicolai Naess. De Noor speelt centraal in de verdediging met Daniel Høegh.

Vlap speelde tot nu toe alleen als invaller en kwam dit seizoen vijf keer in actie als invaller. Afgelopen jaar maakte de Sneker tegen Ajax op 27 november 2016 zijn debuut.

Opstelling: Hansen, Dumfries, Høegh, Naess, Pierie, Schaars, Kobayashi, Thorsby, Odegaard, Reza en Vlap.