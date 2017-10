Verschillende organisaties onderzoeken samen hoe het kan dat er geregeld boten tegen bruggen aan varen. Dat meldt RTV Noord.

Volgens de brancheorganisatie in de binnenvaart zijn er in Noord-Nederland in verhouding veel incidenten. Afgelopen vrijdag botste een kraanschip nog tegen een brug over het kanaal bij Stroobos. En aan het begin van dit jaar is een brug bij Skûlenboarch maandenlang dicht geweest voor autoverkeer, nadat er een binnenvaartschip tegenaan was gevaren.