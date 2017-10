Special Olympics-evenement met zwemmen en voetballen

Meer dan tweehonderd sporters met een verstandelijke beperking doen zondag mee aan het Special Olympics Regionaal Veldvoetbal en Zwemevenement in Heerenveen. Het wordt gehouden in het zwembad van Sportstad Heerenveen en op de velden van voetbalvereniging Nieuweschoot. In het zwembad was zaterdagochtend de officiële start, met het aansteken van de Special Olympics vlam. De wedstrijden zijn voor verstandelijk gehandicapten van acht jaar en ouder, die minstens een half jaar hebben getraind in hun sport. Maar bij zo'n evenement gaat het om meer dan alleen sport. De competitie wordt gecombineerd met muziek en veel lol, waarmee het vooral een gezellige dag wordt.