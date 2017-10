Jorien ter Mors wint 1.500 meter voor Wüst en Leenstra

Jorien ter Mors heeft bij de NK afstanden op het ijs van Thialf voor de derde keer de winst op de 1.500 meter gepakt. Ze won met overmacht in 1.54.93. Ireen Wüst, al zeven keer de beste op deze afstand, werd tweede in 1.56.17. Marrit Leenstra was met 1.56.64 de derde vrouw op het podium. Wereldbekerplaatsen waren er ook voor nummer vier Antoinette de Jong (1.57.47) en nummer vijf Lotte van Beek (1.57.68).