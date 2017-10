Sven Kramer voor de tiende keer kampioen op 5.000 meter

Sven Kramer blijft de koning van de 5.000 meter. Op de NK afstanden in ijsstadion Thialf pakte hij zijn tiende titel en de zesde op rij op de 5.000 meter. De regerend Olympisch- en wereldkampioen zette als winnende tijd 6.16.15 neer. Jorrit Bergsma werd met 6.17.16 voor de vijfde keer op rij tweede. Het brons was voor Erik Jan Kooiman in 6.19.59. Op de vierde plaats eindigde Bob de Vries in 6.20.034, Jan Blokhuijsen werd in 6.20.037 vijfde. Deze vijf rijders zullen het wereldbekercircuit in.

Douwe de Vries werd zevende en Arjan Stroetinga elfde.