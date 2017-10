Een noodlottig ongeluk met de fiets is de oorzaak van de dood van de vrouw die zaterdagochtend in een sloot bij Wâlterswâld werd gevonden. Het gaat om een 57-jarige inwoonster uit het dorp. Dat meldt de politie. De vrouw werd zaterdagochtend rond negen uur gevonden in een sloot bij de Dokkumerloane.

De plaatselijke voetbalclub VIOD heeft vanwege de omstandigheden zaterdag alle thuis- en uitwedstrijden afgelast.