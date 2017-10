UPDATE: Politiecontrole bij clubhuis Hells Angels Harlingen

Bij het clubhuis van de Hells Angels in Harlingen is sinds zaterdagmiddag een grote politiecontrole aan de gang. In het clubhuis werd een besloten feest gehouden omdat de motorclub haar 25-jarig bestaan viert. Op het feest waren honderden leden uit binnen- en buitenland aanwezig. Zij zijn allemaal gecontroleerd op wapenbezit, belastingschulden en openstaande celstraffen en boetes. Een ander doel van de actie was om het ledenbestand in kaart te brengen.

Aanhouding

Er zijn twee verdachten aangehouden voor belediging van de politie. Een van beide is Sergeant at Arms van het chapter Northcoast Harlingen. Dit is de persoon die verantwoordelijk is voor de discipline binnen de club. Bij de controle zijn ook vier auto's in beslag genomen om voor belastingschulden te betalen.

Aan de controle deden tientallen agenten, marechaussees en mensen van de douane en Belastingdienst mee. Er waren ook agenten uit Duitsland aanwezig.