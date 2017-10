Grote politiecontrole bij clubhuis Hells Angels in Harlingen

De politie houdt op dit moment in Harlingen een grote politiecontrole op het industrieterrein waar ook een clubhuis van de Hells Angels staat. Er zijn tientallen mensen bij betrokken; politie, ME'ers, maar ook mensen van de douane en de Belastingdienst.

De Hells Angels in Harlingen vieren zaterdag het 25-jarig jubileum. Er komen leden vanuit het hele land naar de stad toe. De politie controleert alle bezoekers van het feest bij het clubhuis. "Er wordt gekeken of er mensen bij zitten die boetes uit hebben staan of wapens bij zich hebben", zegt een woordvoerder van de politie. Alle gegevens van de bezoekers worden vastgelegd. De politie wil zo de contacten van de Hells Angels in kaart brengen.

Er is tot nu toe een verdachte aangehouden.