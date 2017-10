Gewonde kat die rit onder auto overleefde is weer thuis

De kat die vrijdag een rit van ruim 60 kilometer van Wolvega naar Wezep overleefde, is weer thuis. Dat meldt het asiel in Kampen waar het beestje is opgevangen. De kat zat vast onder de auto en moest de hele rit het hoofd omhoog houden om niet met de snuit het asfalt te raken.

Volgens een medewerker van het asiel heeft het beestje nog even de tijd nodig om te herstellen. De kat heeft last van de poot en bloed op de snuit. De eigenaar van de kat woont ook in Wolvega, mar wil liever niet met de media praten.