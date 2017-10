Brassband Looft den Heer pakt nationale titel op NBK

Looft den Heer heeft vrijdag op de Nederlandse brassbandkampioenschappen (NBK) in Utrecht de nationale titel in de derde divisie behaald. De brassbrand uit Bitgummole, onder leding van Gijs Heusinkvelde, ontving ook nog de prijs voor de beste slagwerkselectie. Greidebrass uit Spannum werd derde en De Bazuin uit Surhuisterveen vierde.



De NBK begon vrijdag met de wedstrijden in de vierde divisie. De jury, met daarin de Friese dirigent Durk Lautenbach, wees Immanuel fan Eemsmond aan als winnaar. Als tweede eindigde Ere zij God uit Damwâld, onder lieding van Gerben Huizenga. Zij behaalden ook de prijs voor de beste tromboneselectie. Soli Deo Gloria met Sijtze van der Hoek uit De Tike werd derde. Paulus de Jong behaalde met Euponia Ternaard de vierde prijs en met Blaas de Bazuin uit Oude en Nieuwe Bildtdijk de vijfde. In deze klasse speelden alle brandbands het werk 'Purcellian Fanasie' van de Friese componist Jan de Haan. De compositie is gebaseerd op de mars uit Henry Purcell’s Funeral Music of Queen Mary II.



Zaterdagmorgen vanaf 10.00 uur zijn de brassbands van de drie andere divisies aan de beurt. Daar zitten ook Friezen bij.