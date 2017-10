Japanse oester besmet andere schelpdieren door parasiet

Parasieten in Japanse oesters komen ook in andere schelpdieren voor. Dat blijkt uit onderzoek van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ).

In de Waddenzee leven ongeveer vijftig soorten die daar eigenlijk niet thuis horen. Anouk Goedknegt van het NIOZ heeft promotie-onderzoek gedaan naar de Japanse oester, en dan met name naar de parasieten die in de oesters leven. Daarvoor heeft ze niet alleen talloze oesters geopend, maar ook andere schelpdieren. Goedknegt kwam erachter dat een bepaalde soort parasiet in Japanse oesters ook in andere schelpdieren terug te vinden is, met name in mosselen. De conditie van de mosselen gaat er heel licht op achteruit door de parasiet die zich in de darmen bevindt. Toch verdienen de uitkomsten van haar onderzoek aandacht van natuurbeschermers en beleidsmakers, zegt Goedknegt.