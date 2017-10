UPDATE: Dodelijk slachtoffer Wâlterswâld is vrouw

Het ziet ernaar uit dat het slachtoffer dat zaterdagmorgen dood werd gevonden in een sloot in Wâlterswâld niet door een misdrijf om het leven is gekomen. Dat meldt de politie. Het gaat om een vrouw. De politie denkt de weten wie het is, maar de familie moet dat nog bevestigen. Het lichaam is voor verder onderzoek naar het ziekenhuis in Drachten overgebracht.

De dode werd zaterdagochtend om ongeveer negen uur aangetroffen in een sloot aan de Dokkumerloane. Bij haar lag een fiets. De hulpdiensten werden massaal ingeschakeld. De politie heeft tot elf uur onderzoek gedaan. Daarna is de straat weer vrijgegeven.

De plaatselijk voetbalclub VIOD heeft vanwege de omstandigheden alle uit- en thuiswedstrijden afgelast.

In #Walterswald aan de Dokkumerloane een persoon in de sloot aangetroffen die blijkt te zijn overleden. Hulpdiensten zijn aanwezig. — Politie Fryslân (@polfryslan) October 28, 2017