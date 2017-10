In Wâlterswâld is zaterdagochtend een dode persoon aangetroffen in een sloot langs de Dokkumerloane. Dat meldt de politie. By de sloot ligt een fiets. Hulpdiensten zijn aanwezig om de identiteit en de doodsoorzaak vast te stellen.

UPDATE: Om ongeveer kwart over elf heeft de politie het gebied weer vrijgegeven. Het onderzoek ter plekke is afgerond. De plaatselijke voetbalclub VIOD heeft vanwege de omstandigheden alle uit- en thuiswedstrijden voor zaterdag afgelast.