Jorien ter Mors kampioen op de 500 meter, Leenstra tweede

Jorien ter Mors heeft net als vorig jaar de 500 meter op de NK afstanden in Thialf gewonnen. Ter Mors kwam in de rit tegen Marrit Leenstra tot een tijd van 38.51, Leenstra finishte in 38.88. Dat was goed voor een tweede plaats. Sanneke de Neeling werd derde in 39.27. Letitia de Jong uit Feanwâlden eindigde als vierde in 39.29 en Janine Smit uit Heerenveen werd vijfde in 39.37. De eerste vijf vrouwen zijn waarschijnlijk voor de eerste wereldbekerwedstrijden geplaatst.