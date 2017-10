SC Cambuur thuis onderuit tegen Jong PSV

Opnieuw is SC Cambuur er niet in geslaagd om in eigen huis een competitiewedstrijd te winnen. De Leeuwarders konden de bekeroverwinning op FC Den Bosch afgelopen dinsdag, geen passend vervolg geven tegen Jong PSV. De Eindhovenaren waren vrijdagavond met 1-0 te sterk, waardoor Cambuur na vijf thuiswedstrijden nog steeds op de eerste thuisoverwinning wacht.

Bij Cambuur begon Bryan Smeets voor het eerst dit seizoen in de basis. De wedstrijd kwam moeizaam op gang. Halverwege de eerste helft was Jong PSV dicht bij de openingsgoal, maar Cambuurkeeper Erik Cummins kon de kopbal van Pablo Rosario nog net naast tikken. Niet veel later schoot Cambuurmiddenvelder Jurjan Mannes op goal, maar deed doelman Yanick van Osch zijn werk en voorkwam een voorsprong van de Leeuwarders. Doelpunten vielen er in de eerste helft niet.

Twee keer de paal

In de tweede helft wel. Ongeveer tien minuten na de rust schoot Laros Duarte de Eindhovenaren op voorsprong. Trainer Marinus Dijkhuizen wisselde meteen. Hij bracht Martijn Barto en Alvin Daniels voor Smeets en Furdjel Narshingh. Meteen daarna was Cambuur dicht bij de gelijkmaker, maar Marvin Peersman zag zijn schot op de paal uiteenspatten.

Cambuur zette aan om de gelijkmaker te scoren. Verdediger Matthew Steenvoorden was een kwartier voor tijd dichtbij, maar zijn kopbal werd van de lijn gehaald. Datzelfde overkwam Barto in de slotfase en Steenvoorden raakte in de laatste minuut nog de paal. Scoren deden de Leeuwarders niet meer en dus opnieuw een nederlaag voor de Leeuwarders, de vijfde van het seizoen.

SC Cambuur - Jong PSV 0-1 (0-0). 57. Laros Duarte 0-1. Skiedsrjochter: Laurens Gerrets.

Opstelling SC Cambuur: Cummins; Van Deelen (77. Kip), Steenvoorden, Schilder, Peersman; Boerlage, Smeets (60. Barto), Mannes; Narsingh (60. Daniels), Robertha, Van Kippersluis.